■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、全国の天気 2026年6月1日14時45分発表気象庁 1日14時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    那覇市の南南西約110km中心位置    北緯25度25分 (25.4度)東経127度05分 (127.1度)進行方向、速さ    北 20 km/h (11 kt)中心気圧    975 hPa中心付近の最