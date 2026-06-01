タレントの若槻千夏さんは5月31日、自身のInstagramを更新。意外な「ママ友」とのツーショットを公開しました。【写真】若槻千夏＆意外なママ友のツーショット「最高な誕生日週でした」若槻さんは「最高な誕生日週でした」とつづり、9枚の写真を投稿。1枚目は「彩ちゃんがサプライズしてくれた（誰も信じないけどママ友）」と紹介した、俳優の上戸彩さんとのツーショットです。意外な組み合わせに思えますが、若槻さんは1984年生ま