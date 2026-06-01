6月1日(月)は台風6号が接近する沖縄で雨や風が強まっています。また、西日本でも雨が降りだし、九州南部では梅雨入りが発表されました。これまでの1日の天気を振り返ります。■台風6号は1日夜に沖縄へ最接近その後は九州〜関東に接近台風6号が接近している沖縄では雨や風が強まっています。那覇では午後1時頃、37.9メートルの最大瞬間風速を観測しました。台風6号は1日(月)夜に、沖縄本島に最も接近する見込みです。【1日に予想