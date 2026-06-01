金銭トラブルの解決名目で、大分県中津市の女性から90万円余りをだまし取ったとして、48歳の男が逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、中津市高瀬の職業不詳の男（48）です。 男は2023年2月から4月にかけて、民事訴訟の関連費用の名目で、中津市内に住む保育士の30代女性から5回にわたり、計90万円余りをだまし取った疑いが持たれています。 警察によりますと、男はこの女性の親族が抱えていた売買に関する金銭トラブ