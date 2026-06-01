NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。ソフトバンクは山川穂高選手と前田純投手を登録抹消しました。山川選手は今季初の抹消。ここまで46試合出場で打率.175、9本塁打、25打点です。5月頭まで31打席連続無安打があるなど苦しみ、スタメンを外れる機会も増えていました。29日の広島戦は10日ぶりのスタメン出場を果たすも4打数無安打2三振で、30&31日は出場機会がありませんでした。5月は20試合で打率.143の成績でした。前田投手