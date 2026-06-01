NPB(日本野球機構)は1日の公示を発表。広島は中村奨成選手の登録を抹消しました。中村選手は5月19日に一軍に再昇格すると、5月23日、24日はスタメン出場しそれぞれヒットを記録するも、交流戦は代打と守備要員にとどまりました。ここまで29試合に出場し、打率.181、0打点となっています。