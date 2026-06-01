ロッテのアンドレ・ジャクソン投手が2日のヤクルト戦（神宮）に先発することが発表された。ヤクルトは松本健吾投手が先発する。ジャクソンは今季ここまで9試合に登板して2勝5敗、防御率4・04と、不本意な数字だが、直近3試合はいずれもクオリティースタート（QS＝6回以上自責点3以下）をマークしている。ヤクルト戦はDeNAに在籍した2年間で6試合に登板し、3勝負けなし。右腕は「前回と同様、なんとかチームに勝ちがつくよう