フィギュアスケートの紀平梨花選手が母親とオフを満喫した姿を5月31日、自身のInstagramで公開しました。紀平選手は2025年9月29日に女子シングルからアイスダンスに挑戦することを表明。西山真瑚選手とカップルを結成し、12月21日にはアイスダンスでは初めての全日本選手権に出場、総合4位となりました。新シーズンに向け、「最近は振り付けも終わり、曲での練習が始まりました」と西山選手と共に倒立などのアクロバットな演技を取