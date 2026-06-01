楽天市場が「夏のトレンド予測」を発表しました。暑さ対策が本格化するなか今年は装着して直接からだを冷やす「ウェアラブル冷却」がトレンドになっています。服の中に水を注ぐ仕組みの水冷ベストは、高い冷却能力で作業中の熱中症対策に効果を発揮します。他にも首を直接冷やすネッククーラーや服に取り付けるクリップファンなどが登場しました。そして、夏のグルメは意外なものを凍らせる「冷凍アレンジ」に注目です。会場では冷