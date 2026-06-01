ボクシング漫画「はじめの一歩」などで知られる漫画家の森川ジョージ氏（60）が1日、Xを更新。警察官ボクサーとして知られる日本スーパーバンタム級11位の杉田ダイスケ（本名・杉田大祐＝すぎた・だいすけ）さんの訃報を受け、追悼した。杉田さんは警視庁町田署に勤務。5月30日朝に勤務先の駐在所で巡査長が頭から血を流した状態で見つかり、意識不明の重体で搬送されていた。制服姿で倒れ、近くに1発撃った形跡のある拳銃が残され