ロッテのアンドレ・ジャクソンが2日のヤクルト戦に先発する。ジャクソンは球団を通じて「前回と同様、なんとかチームに勝ちがつくような展開に持っていきたいので試合を作るっていうことが大事ですし、コンスタントにしっかりイニングを取っていきたいと思う。やっぱりストライクを先行させて先に追い込むっていうのも自分の信条なのでそれを目指して明日は頑張ります」とコメント。ジャクソンは今季ここまで9試合・55回2/3