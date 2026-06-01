DeNAは1日、庄司陽斗投手と支配下選手契約を結ぶことを決定したと発表した。背番号は93に決定。庄司陽斗は球団を通じて、「再び支配下登録となり、嬉しいという思いもありますが、『ここからやってやるぞ』という気持ちが強いです。一度育成となった時は悔しい気持ちが強くありましたが、『もう一度支配下に戻って一軍で活躍する』、『チームに貢献したい』という思いでここまでやってきました。これからも、チームの勝ちに貢