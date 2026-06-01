DeNAは1日、オースティン・コックス投手をウエイバー公示手続きを行ったと発表した。コックスは今季来日し、2試合・9回を投げ、1勝0敗、防御率3.00の成績を残していたが、アメリカ現地時間の5月5日、アメリカ国内の病院で左肘内側側副靱帯のインターナルブレース術の手術を行っていた。