寿司チェーンのスシローは、創業月を記念した『感謝一杯。腹一杯。スシローの日2026第一弾』を、6月3日(水)より全国のスシローで開催する。感謝の特別価格で提供する「いくら包み」や、通常の約2倍サイズとなった「特ネタ倍とろ」、倍盛りの人気軍艦などを販売するほか、対象のソフトドリンクを6月23日(火)まで半額で提供する。〈感謝の気持ちを込めた特別商品が登場〉フェアの目玉商品は、「いくら包み」と「特ネタ倍とろ」。「い