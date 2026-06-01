阪神のダウリ・モレッタ投手が１日、出場選手登録を抹消された。助っ人は５月３１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）の２―２の８回に登板。１死から友杉の二塁内野安打の後、西川に四球を与えて、山口に右中間へ勝ち越し２点二塁打を浴びた。藤川監督は試合後、「内野安打の後、攻めきれないというか、あそこは攻めていかなければいけないところで、引いてしまってフォアボール、それから勝負どころで甘くなるというのは、逆ですよね」