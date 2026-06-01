【日本生命セ・パ交流戦２０２６】◆巨人・則本昂大―オリックス・九里亜蓮（１８時・東京ドーム）◆ヤクルト・松本健吾―ロッテ・ジャクソン（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・平良拳太郎―楽天・荘司康誠（１８時・横浜）◆中日・マラー―ソフトバンク・大津亮介（１８時・バンテリンドーム）◆阪神・西勇輝―西武・平良海馬（１８時・甲子園）◆広島・床田寛樹―日本ハム・伊藤大海（１８時・マツダスタジアム）