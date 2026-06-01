◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週最終日▽慶大３―０早大（１日・神宮）１勝１敗のタイで迎えた早慶３回戦は、慶大が早大を下し、５季ぶり４１度目の優勝を決めた。全５校から勝ち点を奪う「完全優勝」で、２４年秋から３季連続５位に沈んだ屈辱から、見事にＶ字回復を遂げた。慶大は２回１死から四球と２安打で満塁のチャンスを作ると、８番の横地広太外野手（４年＝慶応）が早大の先発左腕・宮城誇南投手（４年＝浦和学院