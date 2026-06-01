◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第３日▽慶大３―０早大（１日・神宮）東京六大学野球春季リーグ戦最終週の早慶３回戦は、慶大が早大を下し、勝ち点５の完全優勝で５季ぶり４１度目の優勝を決めた。早大は勝ち点１の５位で今季を終えた。早大は２回戦に続いて宮城誇南（４年＝浦和学院）が先発を託されたが、２回に押し出し四球で先取点を献上。３回以降は小刻みな継投に入ったが、６回にはソロ本塁打と犠飛で２点を追加さ