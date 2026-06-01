今年の欧州王者を決めるUEFAチャンピオンズリーグ決勝は、連覇を狙うパリ・サンジェルマンと、悲願の初制覇を目指すアーセナルが激突。世界最高峰のスターたちが集う一戦で、Ｗ杯前に世界のトレンドをチェックしよう。Ｗ杯前に世界のトレンドをチェック連覇か、それとも初戴冠か──。ヨーロッパ最強クラブを決めるUEFAチャンピオンズリーグ（UCL）の決勝が今年もやってくる。勝ち上がってきたのは、昨季に続いて優勝を狙うフラン