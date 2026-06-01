お笑いタレントのキンタロー。が１日、都内で「おたからや新ＣＭ発表会」に出席した。ダチョウ倶楽部、純烈とともに新ＣＭに出演し「おたからやチーム紅一点のキンタロー。です。キュイーン。かわいいが取りえです」と顔に指を当ててポーズを決めながら、あいさつ。この日身につけたカバン型の顔ハメパネルは「これがないと落ち着かない。（山手線乗れる？）乗れます。日比谷線も乗ってきます」と話し続けた。撮影では「純