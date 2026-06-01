◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽阪神モレッタ投手▽巨人竹丸和幸投手▽中日高橋宏斗投手、牧野憲伸投手▽広島中村奨成外野手▽ヤクルト大道温貴投手、石井巧内野手◆パ・リーグ【出場選手登録】なし【出場選手登録抹消】▽ソフトバンク前田純投手、山川穂高内野手▽日本ハム清水大暉投手▽オリックス高島泰都投手、内藤鵬内野手▽楽天古賀康誠投手▽西武佐藤太陽内野手