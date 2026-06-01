劇団四季は1日、大阪市内で会見を行いディズニーミュージカル「アナと雪の女王」を大阪で初めて上演すると発表した。来年6月20日、大阪四季劇場で開幕。ロングラン上演を予定している。会見にはエルサ役の中原詩乃（なかはら・うたの）、アナ役の海沼千明（かいぬま・ちあき）が登壇。圧倒的な歌唱力で「生まれて初めて」「ありのままで」も披露した。兵庫出身で大阪の学校にも通っていたという中原は「初めてこの作品を見