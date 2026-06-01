声優としても活動する歌手の亜咲花（26）が1日までに自身のインスタグラムを更新。3年ぶりに日本ダービーを現地観戦した様子を投稿した。自身のインスタグラムで「まさかの事務所の社長がスタンド席を引き当てまして…！3年ぶりに#日本ダービー参戦してきました！」とつづり始めた。「ダービーを見事制したのはロブチェン。ワールドプレミア産駒の数はそう多くないのですが、初年度でダービー馬が誕生するとは…！今年まで種