ドジャースのブラスダー・グラテロル投手（27）が背中の手術を受けたと5月31日（日本時間6月1日）、米「カリフォルニア・ポスト」が報じた。グラテロルはこの日、自身のインスタグラムのストーリーズに「また転んだけど、このままでは終わらない。立ち上がる。私の目標は終わっていない」などと記し、病院のベッドのような写真を投稿した。近年、故障が続いており、24年シーズンのレギュラーシーズンは登板わずか7試合。ポス