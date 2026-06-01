NPB(日本野球機構)は6月1日の公示を発表。中日は2投手の出場選手登録を抹消しました。郄橋宏斗投手は、前日のオリックス戦に先発登板し、4回途中5失点の内容。打線が5得点をあげるもリードを守れず、3試合連続で5失点となりました。今季は9試合で1勝6敗、防御率4.86となっています。牧野憲伸投手は、前日のオリックス戦で4回2アウト1、3塁から2番手として登板。3者連続四球で2つの押し出しを与え、降板となりました。育成ド