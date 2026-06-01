◇東京六大学野球春季リーグ戦慶大3―0早大（2026年6月1日神宮）東京六大学野球の春季リーグ戦は1日、早慶戦が行われ、慶大が3―0で早大を下し、2勝1敗で勝ち点5とし、全校から勝ち点を挙げる「完全優勝」で23年秋以来5季ぶり41度目の優勝を飾った。初戦は先発、2回戦は救援登板していた今秋ドラフト上位候補の最速151キロ左腕・渡辺和大投手（4年）が3連投となる先発マウンドに上がり、8回5安打無失点で11三振を奪っ