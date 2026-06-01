NPB(日本野球機構)は1日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第6回中間発表を行いました。今回の発表でトップに変動が発生。遊撃手部門でこれまで1位につけていた中日・村松開人選手を抜き、ヤクルト・長岡秀樹選手がトップに躍り出ました。その他の部門は上位に変動なし。多くの部門のトップを阪神勢がキープしていますが、捕手部門では2位・古賀優大選手(ヤクルト)が7600票ほどの差で1位・坂本誠