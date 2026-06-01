“国民的アイドルグループ”の嵐が、5月31日に東京ドームで26年半の活動の最後を飾るコンサート『ARASHI LIVE TOUR 2026「We are ARASHI」を終えました。コンサートは3月13日に北海道で開幕後、東京・愛知・福岡・大阪で計15公演を開催。デビュー曲など全33曲を披露しました。セットリストの最後の曲は、最新曲『Five』。その歌唱の前に、約30分をかけメンバーひとりひとりの挨拶の時間が設けられ、櫻井翔さん（44）が思いを語りま