俳優の賀来賢人（36）が、5月31日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にゲスト出演し、主演ドラマ「今日から俺は！！」の共演者について語った。18年に日本テレビ系で放送。転校を機に、“高校デビュー”を飾る少年・三橋貴志を賀来が熱演した。ほか伊藤健太郎、清野菜名、橋本環奈、仲野太賀、矢本悠馬、磯村勇斗ら、そうそうたる面々にとって出世作ともなった。今でこそ、名前を聞けば若手オールスターといった