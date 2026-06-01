鹿児島地方気象台は1日、九州南部（奄美地方を除く鹿児島県と宮崎県）が梅雨入りしたとみられると発表した。平年より2日遅く、昨年より16日遅い。九州南部では今後1週間、前線や湿った空気の影響で、曇りや雨の日が多くなる見込み。気象庁はこれまでに、奄美地方で5月3日、沖縄地方で同月4日に、それぞれ梅雨入りしたとみられると発表している。