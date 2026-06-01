サッカー国際親善試合「日本代表−アイスランド代表」が５月３１日にＭＵＦＧ国立で行われ、日本が１−０で勝利を収めた。テレビ東京系サッカー番組「ＦＯＯＴ×ＢＲＡＩＮ＋」でＭＣを務める俳優の勝村政信（６２）が現地観戦。キックオフ直前、自身のＸに「行きましょかね」と投稿した。アウェーユニホームの首元に、２０１８年２月に６６歳で急逝した大杉漣さんの遺影を潜ませた写真をアップ。ピッチに向けて遺影を掲げる写