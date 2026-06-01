ダチョウ倶楽部の肥後克広（63）、寺門ジモン（63）が1日、都内で、「おたからや」新CM発表会に、キンタロー。（44）、純烈と出席した。伝統芸“熱々おでん”について、肥後は「ぜひ嵐にね」と切り出すと、「26年間お疲れさまでしたということで、上島（竜兵さん）と仲が良かった大野君とかにはぜひやって欲しいね」とポツリ。ダチョウ倶楽部流で嵐をねぎらった。「櫻井君とか、坂崎さんとか…」と続けると、寺門から「THE ALFEEに