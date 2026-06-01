“へそ天”とは、犬や猫などの動物が仰向けになり、お腹を天井に向けて寝転がるポーズのこと。急所であるお腹を無防備にさらすこの姿は、飼い主さんや環境に対する「最大の安心感」や「深いリラックス」の証といわれています。【写真】足パカーン！ 大開脚で眠る猫さんにクスッSNSでは、そんな愛らしいへそ天ポーズに多くの人が癒やされていますが、今回ご紹介する猫ちゃんの寝姿は、ひと味違った魅力にあふれていました。その姿に