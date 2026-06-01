“後輪駆動”スポーツカー日産のアメリカ法人は2026年3月23日、高性能モデル「Z NISMO（日本名：フェアレディZニスモ）」の2027年型を発表しました。走りの進化に注目が集まり、ユーザーからもさまざまな声が寄せられています。1969年の初代登場以来、Zは“手の届くスポーツカー”として世界中のファンを魅了してきました。【画像】超カッコいい！ これが日産「“新型”後輪駆動スポーツカー」です！ 画像で見る（77枚）その