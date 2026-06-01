江戸川〜市川の“橋空白地帯”に新たな希望東京都と千葉県を隔てる旧江戸川に、新たに橋が架かります。開通したらどう便利になるのでしょうか。この旧江戸川に架かる新たな橋は、押切・湊橋（仮称）というものです。【画像】これが東京〜千葉の「新しい橋」の全貌です！ 画像を見る（12枚）市川港から北西に進み、東京メトロ東西線の行徳駅前を通る都市計画道路3・4・25号湊海岸線「行徳駅前通り」の一部を構成する道路