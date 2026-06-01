俺（ムツキ）は、元妻のサエと小学生の子どもたちとの4人暮らしだった。実家では少し前に、父を介護施設に入居させる話が出た。しかしサエは自分の給料からは一円も出さないと言う。姉の助言で離婚をちらつかせたところ、サエはあっさり同意。俺たちは離婚に至った。しかし実家で暮らしはじめたところ、俺は今までサエの給料に頼り、経済的に支えてもらっていたことに気付いたのだ。半年後、俺はサエに会い、頭を下げて「やり直さ