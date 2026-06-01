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◇出場選手登録抹消【ソフトバンク】前田純投手、山川穂高内野手（いずれも再調整）【日本ハム】清水大暉投手（再調整）【オリックス】高島泰都投手、内藤鵬内野手（いずれも再調整）【楽天】古賀康誠投手（再調整）【西武】佐藤太陽内野手（再調整）【阪神】ダウリ・モレッタ投手（再調整）【巨人】竹丸和幸投手（登板機会なし）【中日】高橋宏斗投手、牧野憲伸投手（いずれも再調整）【広島】中村奨成外野手（再調整）【ヤクルト