大相撲夏場所で25場所ぶり2度目の優勝を飾った小結・若隆景（31＝荒汐部屋）が1日、東京都中央区の同部屋で名古屋場所（7月12日初日、IGアリーナ）へ向け、稽古を再開した。四股、てっぽう、すり足などの基礎運動を中心に調整した。「体を動かして、汗をかいて稽古していくって感じ」。夏場所後は体調を崩すこともあったが、約1時間の稽古で、たっぷりと汗を流した。前日に長男の浬（かいり）くんが、わんぱく相撲江東区大会