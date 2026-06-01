今年2月、名古屋市内のホテルでコカインを使用したとして、麻薬取締法違反罪に問われたIPHOP／R＆Bグループ「XG」の元プロデューサーSIMONこと酒井じゅんほ被告（40）に東京地裁は6月1日、拘禁刑1年4月、執行猶予3年（求刑拘禁刑1年6月）の判決を言い渡した。【画像】酒井じゅんほ（SIMON）被告 謝罪文【全文】酒井被告はこれまでに、自身のSNSを通じ、「長年にわたり私の活動を支え、信頼を寄せてくださった皆様の期待を裏切