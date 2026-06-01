お笑いユニット「ダチョウ倶楽部」が1日、都内で買取専門店「おたからや」の新CM発表会に出席した。会場では伝統芸「熱々おでん」に、新CMで共演する男性歌謡コーラスグループ「純烈」が初挑戦。羽交い締めにされ、熱々のこんにゃくを体験した後上翔太（39）は「人生の記念なんでもっと前のめりと思っていたんですけど、熱さを感じてちょっと腰が引けちゃった」と残念がっていた。司会から「熱々おでん芸に、チャレンジして