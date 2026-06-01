テニスの「全仏オープン」は5月31日（日本時間6月1日）、男子シングルス4回戦が行われ、第28シードの世界ランク30位のジョアン・フォンセカが登場した。同16位で第15シードのキャスパー・ルードを7-5、7-6（10-8）、5-7、6-2で撃破。前戦で王者ジョコビッチを沈めた19歳の勢いは誰にも止められず、激闘の末に自身初となる四大大会ベスト8進出を果たした。【映像】誰にも止められない！フォンセカが8強入りを決めた瞬間ネットを