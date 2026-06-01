◇サッカーキリンチャレンジカップ2026日本1ｰ0アイスランド〈5月31日、MUFGスタジアム(国立競技場)〉W杯前最後の国際試合に追加招集され、チームに存在感を見せた吉田麻也選手に堂安律選手や久保建英選手らが感謝しました。サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて、31日アイスランドと親善試合を開催。吉田選手はこの試合スタメン出場。日の丸を背負いピッチに立つのは、2022年12月カタールワールドカップの決勝トー