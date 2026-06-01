ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴが１日、公式サイトを更新。「ｔｉｍｅｌｅｓｚ」の菊池風磨（３１）が活動を再開することを発表した。同社は今年４月２２日、菊池が喉の不調によって一定期間活動を休止し、治療に専念することを発表。今後の活動を万全の状態で迎えるため、休止期間は数週間としていた。サイトでは「喉の不調により一時活動を休止しておりました弊社契約タレント菊池風磨につきまして、医師の判断