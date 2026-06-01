「見た目でも分かるように、体つきはかなりたくましくなった。ストレングスコーチと懸命に取り組み、筋量を増やそうとしてきた。マウンド上でも、本物の自信がうかがえる。優勝を狙うチームの先発というカテゴリーに入ってきているように思う」【もっと読む】佐々木朗希"裏の顔”…自己中ぶりにロッテの先輩右腕がブチ切れたドジャースのロバーツ監督が絶賛した。日本時間31日のフィリーズ戦に先発、5回3分の1を投げて3安打1失点