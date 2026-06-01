自慢の剛速球がうなりを上げた。【もっと読む】DeNA三浦監督まさかの退団劇の舞台裏ソフトバンクからDeNAにトレードされた尾形崇斗（27）が5月31日の西武戦にプロ初先発。初回から150キロ超の直球をガンガン投げ込み、二回には自己最速タイの159キロをマーク。前2試合で13点、6点の好調西武打線を相手に5回2安打無失点、7奪三振の好投で、先発として“プロ初勝利”を手にした。降板時点で球数は75球だったが、DeNA首脳陣も最