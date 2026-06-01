落下したコンクリート片（提供：岡山市） 2026年6月1日午前7時半ごろ、岡山市北区の牧石小学校で劣化したコンクリートの破片が落下しているのを見回り中の教員が見つけました。児童や教職員にけがはありませんでした。 岡山市によりますと、コンクリート片が落下したのは校舎南棟の3階北側の軒裏です。落下したコンクリート片の重さは合わせて約250gで、最も大きいものは全長約13cm、幅約7cm