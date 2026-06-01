台風6号は、2日(火)夜から3日(水)午前中にかけて四国地方に最も接近する見込みです。大雨や暴風・うねりを伴った高波に警戒してください。台風6号の接近で明日夜から大荒れの天気に台風6号は1日14時現在、中心気圧975ヘクトパスカルで、那覇市の南西約90キロの所を1時間におよそ20キロの速さで北へ進んでいます。明日2日(火)には次第に進路を北東に変えて、暴風域を伴ったまま2日(火)午後から3日(水)午前中にかけて四国沖を進むで