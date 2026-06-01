若くして苦労を重ねた甲斐があったというものだ。【もっと読む】モイセエフ 《生きていくために日本に来ました》父が明かす壮絶半生昨5月31日の楽天戦で決勝の適時打を放ったヤクルトのモンテル（26=写真）。兄は、ヤクルトで投手としてプレーしていたジュリアスだ。金光大阪高から滋賀に拠点を置くクラブチームのOBC高島に入団。2020年には、沖縄県初のプロ球団として発足した琉球ブルーオーシャンズ（23年破産）に投手とし