今日1日は、北海道や東北でも30℃以上の真夏日が続出しており、全国のアメダスの真夏日地点数が今年最多となっています。各地で汗が噴き出すような厳しい暑さとなり、関東では、今年初の猛暑日(最高気温35℃以上)となった地点がありました。明日2日は気温が急降下する所が多く、体調管理や服装選びに注意が必要です。今日1日は北海道や東北でも30℃超続出関東は今年初猛暑日今日1日は、地上で30℃を超えてもおかしくないくらいの