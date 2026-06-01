【あの人は今こうしている】田尾安志さん 野球人生でNO.1の思い出は楽天監督時代「ダントツ最下位で胴上げ監督なんていない」村上雅則さん（日本人初メジャーリーガー／82歳）大谷翔平、山本由伸ら日本人選手が大勢、米大リーグで活躍している。その先鞭をつけたのが、南海ホークス（現・福岡ソフトバンクホークス）の村上雅則さんだった。60年以上も前の1964年から2年間、サンフランシスコ・ジャイアンツの投手として54試合に